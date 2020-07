Nordheim: Seniorin übergibt Geld und Schmuck an Enkeltrickbetrüger

Am Mittwoch hatte die Polizei akut vor Enkeltrickanrufen in der Region gewarnt – dennoch haben die Betrüger ein Opfer gefunden. In Nordheim übergab eine 87-Jährige Bargeld und Schmuck. Am Mittag hatte sich ein Mann bei ihr am Telefon gemeldet und als ihr Enkel ausgegeben. Mit einer fiktiven Geschichte über einen Unfall brachte er die Frau dazu einer unbekannten Frau Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro zu übergeben. Die Übergabe fand im Bereich der Langgasse statt. Die Geldabholerin war etwa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Sie trug braunes, welliges, schulterlanges Haar und ein braunes Kleid mit weißen Punkten. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0931/4571732.