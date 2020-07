Ein Reifenstecher hat im Würzburger Steinbachtal 45 Fahrzeuge beschädigt. Die Fahrzeuge waren auf der Freifläche eines Gebrauchtwagenhandels in der Leistenstraße abgestellt. Der unbekannte Täter machte sich zwischen Montagabend und Mittwochmorgen an den Autos zu schaffen und stach mit einem spitzen Gegenstand in die Reifenflanken. Der Schaden wird mit 15.000 Euro benannt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der 0931/457 22 30 zu melden.