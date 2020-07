Schweinfurt: Motorradfahrer gehen auf die Barrikaden

Motorradfahrer gehen in Schweinfurt am Samstag auf die Barrikaden. Mit einer Demo richten sie sich gegen Pläne des Bundesrates. Dabei dreht es sich unter anderem um Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen, eine Dezibel-Grenze sowie härtere Strafen. Der Veranstalter der Demo in Schweinfurt rechnet mit bis zu 250 beteiligten Motorrädern. Start ist um 13 Uhr am Volksfestplatz. Laut dem Bundesverband der Motorradfahrer sei es ein Unding alle Motorradfahrer wegen des Fehlverhaltens einer Minderheit über einen Kamm zu scheren. Der Bundesrat dagegen sieht dringenden Handlungsbedarf, die Maschinen seien schlicht zu laut. Geplant ist eine Begrenzung auf maximal 80 Dezibel, das entspricht ungefähr der Lautstärke eines Rasenmähers. Darüber hinaus seien für besondere Konfliktfälle Verkehrsverbote nötig. Auch in der Würzburger Innenstadt gibt es laut Polizei immer wieder Beschwerden über Lärmbelästigung durch Motorradfahrer.