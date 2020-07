Fußball: Kickers wollen Aufstieg in 2. Bundesliga schaffen

Letzter Spieltag für die Würzburger Kickers, mit einem Happy-End? Am Samstagnachmittag empfangen die Rothosen den Halleschen FC. Die Kickers haben bereits vor der Partie den Aufstiegs-Relegationsplatz sicher, sollten sie mindestens ein Unentschieden holen ist die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt. Der Aufstieg hätte bereits am Mittwoch klargemacht werden können. Da verlor das Team von Michael Schiele nach zuvor vier Siegen in Folge überraschend deutlich mit 1:5 bei Aufsteiger Viktoria Köln. Beim Spiel gegen Halle treffen die Kickers auf alte Bekannte. Mit Patrick Göbel, Björn Joppek, Anthony Syhre und Dennis Mast stehen gleich vier Ex-Kickers-Akteure bei den Ostdeutschen unter Vertrag. Spielbeginn in der Flyeralarm Arena ist am Samstag um 14 Uhr.