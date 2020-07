Landkreis Würzburg: Mehr ÖPNV für den Westen

Der Busverkehr im westlichen Landkreis Würzburg wird ab kommendem Sonntag ausgebaut – das hat der Verkehrs-Verbund Mainfranken VVM bekannt gegeben. So werden die Strecken von Würzburg nach Waldbüttelbrunn und nach Helmstadt und Neubrunn verbessert. Die Linie 471 nach Waldbüttelbrunn fährt unter anderem von Montag bis Freitag nachmittags alle halbe Stunde. Außerdem gibt es zusätzliche Spätfahrten unter der Woche, aber auch am Wochenende. Auf der Linie 472 werden von Montag bis Freitag beispielsweise nachmittags Expressverbindungen nach Helmstadt und weiter nach Neubrunn eingerichtet - ohne Halt in Waldbüttelbrunn. Den vollständigen Fahrplan gibt es unter www.vvm-info.de.