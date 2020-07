Würzburg: Bewaffnete Todesdrohung

Wegen einer Todesdrohung musste die Würzburger Polizei am Mittwochabend einen bewaffneten Mann festnehmen. Der 37-Jährige hatte in der Rottendorfer Straße so laut telefoniert, dass ihn eine Anwohnerin bat, das Gespräch leiser fortzusetzen. In den Streit mischte sich ein 23-Jähriger ein, der versuchte, den Mann zu beruhigen. Der wurde jedoch immer aggressiver, zog plötzlich ein Messer und drohte den beiden mit dem Tod. Die alarmierte Polizei konnte den stark betrunkenen Mann schließlich festnehmen. Ein Arzt konnte bei ihm eine Eigengefährdung nicht ausschließen. Deshalb wurde der 37-Jährige in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.