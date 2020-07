Am Samstag könnten die Würzburger Kickers wieder in die zweite Fußball Bundesliga aufsteigen – große Aufstiegsfeiern wird es aber nicht geben. Um das sicherzustellen, wird die Polizei sowohl an der Flyeralarm-Arena, wie auch in der Innenstadt präsent sein. Außerdem appelliert sie an die Fans, im privaten Kreis und nicht in der Öffentlichkeit zu feiern. Trotz aller Euphorie, solle man sich auch im Falle des Aufstiegs an die Hygienevorschriften halten.