Unterfranken: Knapp 22 Millionen für Krankenhäuser

Rund 22 Millionen Euro an Fördermitteln stehen der Regierung von Unterfranken für Baumaßnahmen an Krankenhäusern zur Verfügung. Dies geht aus dem Jahreskrankenhausprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit hervor. Mit knapp 7 Millionen Euro geht das meiste Geld in den 1. und 2. Bauabschnitt der Klinik Kitzinger Land. 6,5 Millionen Euro an Fördergeldern erhält der Neubau des Klinikum Main-Spessart in Lohr. Für die Erweiterung der Entbindungsstation an der Missioklinik in Würzburg sind rund 2,8 Millionen Euro vorgesehen. Das König-Ludwig-Haus erhält 340.000 Euro unter anderem für die Angliederung einer psychiatrischen Klinik. Insgesamt werden zehn große Klinik-Bauprojekte in Unterfranken mit dem Geld unterstützt.