Lohr: Mann spricht Mutter an – "Hetzjagd" im Internet

Ein Mann der in Lohr eine Mutter verdächtig angesprochen hat, sorgt derzeit für Bedenken bei Eltern. Jetzt meldet sich die Polizei zu Wort: Sie kritisiert aber vor allem das Verhalten von Eltern in sozialen Medien. Von dem Mann selbst gehe keine Gefahr aus. Der Mann hatte am Donnerstag eine 39-jährige Mutter auf einem Spielplatz in der Wöhrde angesprochen und sich nach ihren Kindern erkundigt. Auf die Frage warum er das wissen wolle, erklärte er, Kinder zu mögen. Die Frau fotografierte den Mann und informierte die Polizei. Weil er von der Suche nach ihm erfahren hatte, meldete sich der Mann schließlich selbst bei der Polizei. Die konnte mit ihm über sein verdächtiges Verhalten sprechen und ihn belehren. Die Polizei sieht von ihm jedoch keine Gefahr ausgehen. Kritik übt die Polizei an Eltern: In den sozialen Medien sei eine regelrechte Hetzjagd nach dem Mann gestartet worden. Dabei wurde auch ein Bild von ihm veröffentlicht. In einzelnen Kommentaren wurde mit Gewalt gegen ihn gedroht. Die Polizei warnt: Hinweise gehörten zur Polizei uns nicht ins Internet. Einzelne Kommentare könnten auch schnell strafbar sein und eine zivilrechtliche Klage nach sich ziehen.