Frammersbach: Corona-Fall an Mittelschule

An der Mittelschule in Frammersbach im Landkreis Main-Spessart ist ein Schüler positiv auf Corona getestet worden. Das hat ein Sprecher des Landratsamts bestätigt. Derzeit befinden sich die betroffene Klasse sowie ihre Lehrer in Quarantäne. Das Landratsamt will am Freitag noch weitere Informationen zu dem Fall geben. In Main-Spessart wurden in den letzten drei Wochen keine Neuinfektionen mit Covid-19 mehr gemeldet. Am letzten Freitag galt es sogar als Corona-frei, laut Landratsamt waren da keine akuten Fälle mehr bekannt. Bis dahin waren 157 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden, sechs Menschen verstarben und 151 waren wieder genesen.