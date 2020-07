Gemünden: Gelder für Theater-Neubau fließen nicht

Es läuft zäh für den Theater-Neubau für die Scherenburgfestspiele in Gemünden. Wie die Geschäftsführerin des Festpielvereins Julia Kiefer bestätigt, fehlen die Gelder aus den Fördertöpfen. Zwar seien diese bewilligt, doch komme es corona-bedingt zu Verzögerungen bei den Bescheiden. Unter anderem hat der Bundestag bereits Ende letzten Jahres 600.000 Euro für die neue Spielstätte in Gemünden in den Etat mit aufgenommen. Auch Gelder aus europäischen Fördermitteltöpfen würden auf sich warten lassen. Die gute Nachricht: Das Landratsamt Main-Spessart habe vor kurzem Baugenehmigung erteilt, freut sich Kiefer. Die Scherenburgfestspiele planen den Bau einer neuen Bühne samt überdachter Zuschauertribüne mit 660 Plätzen. Auch sollen barrierefreie Toiletten, Künstlergarderoben, Probenräume, eine Werkstatt und ein Sanitätsraum entstehen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 1,6 Millionen Euro. 40.000 Euro steuert die Stadt Gemünden bei, dazu kommen 240.000 Euro an Eigenmitteln, der Rest wird über Gönner und Zuschüsse finanziert.