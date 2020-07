Mainfranken: Dorfläden weiter ein Thema

Die sogenannten Dorfläden sind in der Region weiter ein Thema: Momentan gibt es sowohl im Landkreis Würzburg als auch im Landkreis Main-Spessart Bestrebungen, weitere dieser Geschäfte zu eröffnen. Im Landkreis Würzburg soll schon seit längerem in Obereisenheim ein Dorfladen entstehen. In Main-Spessart sind es sogar zwei Geschäfte: Der Dorfladen in Retzstadt soll demnächst eröffnet werden. Noch nicht ganz so weit sind die Bemühungen in Urspringen. Dort wird versucht, einen Dorfladen zu gründen. Insgesamt gibt es in der Region aktuell rund ein Dutzend dieser Einkaufmöglichkeiten auf dem Land.