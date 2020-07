Ein 12-Jähriger hat am Freitagnachmittag die St. Michael Kirche in Thüngersheim in Brand gesteckt. Offenbar hatte der Junge am Altar eine Kerze angezündet und damit den Brand ausgelöst. Ein Teil des Seitenaltars wurde Opfer der Flammen. Als der Kirchenpfleger den Brandschaden entdeckte, war das Feuer bereits erloschen. Die Feuerwehr musste lediglich den restlichen Rauch aus der Kirche blasen. Es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.