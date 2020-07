Würzburg: Zeugen nach Schlägerei in der Innenstadt gesucht

Sie schlugen mit einem Gegenstand auf ihn ein und flohen – am Freitagnachmittag ist ein Streit zwischen einem 38-Jährigen und einer Gruppe Männer in der Gerberstraße in Würzburg eskaliert. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war keiner der Streitsüchtigen mehr vor Ort. Im Rahmen einer Fahndung konnte die Polizei den 38-Jährigen ausfindig machen. Der Mann blutete im Gesicht. Er verweigerte die Zusammenarbeit mit der Polizei. Der Zeuge beschrieb die Täter als Männer mit arabischem Aussehen. Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen, die die Tat gesehen haben.