Er wollte den Parkplatz verlassen und übersah die Straßenbahn – am Freitagabend ist ein Autofahrer mit einer Straßenbahn an der Kreuzung am Kranenkai in Würzburg zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Offenbar hatte die Ampelschaltung an der Kreuzung nicht funktioniert. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtschaden von rund 25.000 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zum Umfall und zur Ampelschaltung machen können.