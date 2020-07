Würzburg: 23-Jähriger rast in Straßenlaterne

Er wollte nach links abbiegen, raste auf den Gehweg und krachte in eine Straßenlaterne – am Freitagnachmittag hat ein 23-Jähriger im Würzburger Stadtteil Lindleinsmühle die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Offenbar waren der 23-Jährige und sein Beifahrer zu schnell unterwegs. Bei dem Aufprall wurde einer der Männer am Kopf verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei bemerkte bei den Männern drogentypische Auffälligkeiten. Sie mussten sich einem Bluttest unterziehen. Am Auto entstand Totalschaden. Der Schaden der Straßenlaterne beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Die Fahrereigenschaft und das Fahrverhalten des 23-Jährigen sind jetzt Gegenstand der Unfallermittlungen.