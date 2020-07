Ein brennender Putzlappen hat am Freitagabend einen Feuerwehreinsatz in Volkach ausgelöst. Die Feuerwehr war zu einem Wohnungsbrand gerufen worden, letztendlich standen einige Küchenutensilien in Brand. Offenbar war die Herdplatte die Brandursache. Die Männer konnten das Feuer schnell löschen und die Wohnung vom giftigen Brandrauch befreien. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst betreut. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren über 40 Einsatzkräfte vor Ort