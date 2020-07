Während eines Streits zwischen zwei Gruppen hat ein 18-Jähriger am Freitagabend in Schweinfurt eine Schreckschusspistole gezückt. Der junge Mann schoss mehrmals in die Luft. Anschließend flüchtete er und warf die Waffe über einen Zaun. Die Polizei konnte den jungen Mann stellen. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Der 18-Jährige hatte keinen Waffenschein. Er muss sich jetzt wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten.