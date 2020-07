Schweinfurt: 5.000 Biker bei Motorrad-Demo

250 Biker wurden erwartet – 5000 erschienen: Am Samstagnachmittag sind zahlreiche Motorradfahrer in Schweinfurt auf die Barrikaden gegangen, um gegen die Pläne des Bundesrates zu demonstrieren. Dabei dreht es sich unter anderem um Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen, eine Dezibel-Grenze und härtere Strafen. Laut dem Bundesverband der Motorradfahrer sei es ein Unding alle Motorradfahrer wegen des Fehlverhaltens einer Minderheit über einen Kamm zu scheren. In einem rund neun Kilometer langen Korso fuhren die Protestanten durch die Innenstadt. Die Veranstalter der Demo hatten im Vorfeld mit rund 250 beteiligten Motorrädern gerechnet.