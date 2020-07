Nachbarin lästert über Nachbarn - Streit eskaliert. In der Nacht zum Sonntag hat eine Frau mit Freunden auf ihrem Balkon in Unterdürrbach schlecht über ihren Nachbarn geredet. Dieser hat einen Balkon in dieselbe Richtung und saß ebenfalls mit Freunden draußen und hörte die Lästerei. Es kam zu einem verbalen Streit. Daraufhin ist der Nachbar nach nebenan zur Nachbarin. Diese schlug ihm mit einer Flasche auf den Kopf. Der Geschädigte musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.