Dettelbach-Euerfeld: Betrunkener meldet vermeintlichen Überfall

Ein besorgter Anwohner nahm Betrunkenem die Schlüssel ab und dieser meldet einen Überfall – das war am späten Samstagabend in Dettelbach-Euerfeld die Situation. Die Polizei wurde zu einem Überfall gerufen, doch bei der Aufnahme des Sachverhalts stellte sich schnell ein ganz anderer Hergang heraus. Der mit knapp zwei Promille alkoholisierte Melder des Überfalls war ohne Schutzhelm mit seinem Roller mit quietschenden Reifen mehrmals eine Straße hin und her gefahren und am Ende umgekippt. Ein Anwohner nahm dem 21-Jährigen aus Sorge seinen Zündschlüssel ab. Um seinen Schlüssel zurückzubekommen nahm sich der Betrunkene ein Brecheisen zu Hand und bedrohte den Nachbarn. Es stellte sich außerdem heraus, dass er keine Fahrerlaubnis für den Roller besaß. Gegen den 21-Jährigen wurde nun Anzeige erhoben.