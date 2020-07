Am Samstagnachmittag ist es zu einer Explosion an einem Einfamilienhaus in Urspringen, im Landkreis Kitzingen gekommen. Der Eigentümer des Hauses wollte eine neue Klimaanlage installieren, als deren Außengerät aus noch ungeklärter Ursache explodierte. Der 44-Jährige zog sich dadurch schwerste Verletzungen an der linken Hand zu. Durch die schnelle Hilfe einer Nachbarin und weiteren Anwohner konnte Schlimmeres verhindert werden.