Würzburg: Rettung von zwei Falkenjungen vom Kirchendach

Falken verfangen sich in einem Dekorationselement auf dem Dach des Kirchenschiffs und müssen gerettet werden. Am Samstagnachmittag haben sich zwei Jungfalken in einem Dekorationselement einer Heidingsfelder Kirche verfangen und versucht mit Schreien und Kratzen auf ihre missliche Lage aufmerksam zu machen. Sie wurden von einem Anwohner gehört, der die Feuerwehr verständigte. Wegen der aktuellen Bebauung und Gestaltung der Außenanlage mussten die Vögel mit einem Mobilkran aus ihrem Gefängnis in rund 23 Meter Höhe gerettet werden. Die Jungtiere waren nach ihrer Befreiung zwar etwas verstört und leicht dehydriert, aber sonst bei bester Gesundheit. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.