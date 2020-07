Würzburg: Nur vereinzelt Einsätze nach Kickers-Aufstieg zu verzeichnen

Die Würzburger Kickers haben am Samstag den Aufstieg in die 2. Liga geschafft und die Fans haben bis spät in die Nacht gefeiert. Vereinzelt musste die Polizei wegen des Zündens von Pyrotechnik einschreiten. Außerdem hatten sich kurz nach Spielende rund 400 Fans vor dem Stadion am Dallenbergbad versammelt, um ihre Mannschaft zu feiern. Hier mussten die Einsatzkräfte die Feiernden mehrmals an die geltenden Beschränkungen, vor allem an die Abstandsregelungen, erinnern. Die verschiedenen Feierlichkeiten liefen aber größtenteils friedlich und ohne größere Sicherheitsstörungen ab, so die Polizei.