Frammersbach: Keine weiteren Corona-Fälle an Mittelschule

Aufatmen an der Mittelschule in Frammersbach. Sämtliche Corona-Tests dort brachten ein negatives Ergebnis hervor. Das schreibt der Schulleiter auf der Internetseite der Schule. Das Ergebnis ist für die Schule sehr wichtig, denn am Montag laufen die Abschlussprüfungen an der Mittelschule. Am Freitag war bekannt geworden, dass ein Schüler sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. In der Folge wurde ein Reihentest an der Schule veranlasst. Auch die Familie des Schülers wurde negativ getestet. Der Schüler hatte vorsorglich bereits die vergangene Woche nicht mehr am Unterricht teilgenommen, nachdem bei ihm Symptome aufgetreten waren. Der Schüler ist aktuell der einzige bekannte aktive Corona-Fall im Landkreis Main-Spessart. Auch der Landkreis Kitzingen ist nicht mehr coronafrei: Am Freitag war hier ein neuer Fall aufgetreten.