Mainfranken: Weniger jugendliche Komasäufer

Die Zahl der Komasäufer von Kinder und Jugendlichen ist in Mainfranken in den letzten Jahren zurückgegangen. Laut dem Bayerischen Statistischen Landesamt gab es weniger alkoholbedingte Klinikaufenthalte bei den 10- bis unter 20-Jährigen. So landeten im Jahr 2018 in Würzburg 41 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus. 2016 waren es 72. Im Landkreis Würzburg wurden 2018 45 Kinder und Jugendlichen mit einem Vollrausch in die Klinik gebracht 2016 waren es 58. Auch in den Landkreisen Kitzingen und Main-Spessart nahmen die Fälle von akutem Rausch bei unter 20-Jährigen ab. Im Landkreis Kitzingen sank die Zahl von 30 (2016) auf 22 (2018). In Main-Spessart von 40 (2016) auf 27 (2018).