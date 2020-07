Thüngersheim: Ermittlungen nach Brand in Kirche

Nach dem Brand in der Kirche von Thüngersheim laufen die Ermittlungen der Polizei. War es wirklich ein Versehen oder wurde der Brand doch absichtlich gelegt, auf diese Frage konzentrieren sich derzeit die Ermittlungen. Nachdem ein 12-Jähriger, der schnell in den Fokus der Polizei geraten war, die Tat zunächst leugnete, plagte ihn am Freitagabend offenbar das schlechte Gewissen. Er meldete sich selbst bei der Polizei und gestand mit einer Kerze versehentlich den Brand ausgelöst zu haben. Die Ermittlungen drehen sich nun um den exakten Tathergang. Der 12-Jährige gilt als strafunmündig. Allerdings könnten er und auch seine Eltern zivilrechtlich belangt werden. Dabei geht es dann unter anderem um den Schaden bzw. die Verletzung der Aufsichtspflicht bei den Eltern. Den Schaden beziffert die Polizei derzeit mit 100.000 Euro. Wie berichtet hatte es am Freitag in der Kirche in Thüngersheim gebrannt. Dabei wurde ein barocker Seitenaltar stark beschädigt.