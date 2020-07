Würzburg: Strukturreform im Bistums auf dem Weg

Das Bistum Würzburg stellt sich neu auf - die geplante Reform der Pfarreien hat einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Die Vollversammlung des Diözesanrats hat am Samstag die vorgelegten Kriterien als schlüssig eingestuft. Das Bistum will die aktuell 600 Pfarreien zu 39 sogenannten „pastoralen Räumen“ zusammenlegen. Bis zum Diözesanforum am 24. Oktober sollen alle Einheiten endgültig festgelegt sein. Mit der Strukturreform soll sichergestellt werden, dass die Gläubigen angesichts sinkender Zahlen bei Priestern oder Diakonen mittelfristig hauptamtliche Seelsorger als Ansprechpartner vor Ort bekommen.