Die Corona-Zahlen in Mainfranken steigen. Am Montag meldete das Landratsamt Würzburg zwei neue Fälle – es sind die ersten Neuinfizierungen seit 1. Juli. Damit steigt die Zahl der Infizierten insgesamt auf 904. Derzeit sind 14 aktive Infektionen bekannt. Zuletzt hatten die Kreise Main-Spessart und Kitzingen am Freitag gemeldet, nicht mehr corona-frei zu sein. Hier gibt es derzeit je einen aktiven Fall.