Würzburg: Leonie Beck bei Online-Wahl Sport-Stipendiat

Wer ist Spitze in Sport und Studium. Die Würzburger Freiwasserschwimmerin Leonie Beck nimmt bei der Online-Wahl zum Sport-Stipendiat des Jahres 2020 teil. Mit der Auszeichnung ehren Deutsche Sporthilfe und Deutsche Bank bereits zum achten Mal einen Athleten, dem die Kombination aus Spitzensport und Studium in besonderer Art und Weise gelingt. Insgesamt stehen fünf Top-Sportler bis zum 2. August 2020 zur Wahl. Kriterien bei der Wahl zum Sport-Stipendiat des Jahres sind die sportliche Leistung sowie Erfolge und Fortschritte im Studium, die in der Zeit von Mai 2019 bis April 2020 erzielt wurden. Die Abstimmung erfolgt unter http://www.sportstipendiat.de/. Als Stimme für einen der Kandidaten zählen zusätzlich alle Social-Media-Posts mit dem Hashtag #Sportstipendiat2020Vorname. Dem Gewinner wird das monatliche Stipendium der Sporthilfe für 18 Monate von 300 auf 600 Euro verdoppelt. Zur Wahl stehen folgende Sportler: - Leonie Beck, WM-Dritte 2019 im Freiwasserschwimmen und Masterstudentin Medienkommunikation - Annabel Breuer, Paralympicssiegerin sowie EM-Dritte 2019 im Rollstuhlbasketball und Psychologiestudentin - Cécile Pieper, EM-Zweite 2019 im Hockey und Psychologiestudentin - Jonathan Rommelmann, Europameister sowie WM-Dritter 2019 im Leichtgewichts-Rudern und Student der Humanmedizin - Julius Thole, WM-Zweiter 2019 im Beachvolleyball und Student der Rechtswissenschaften