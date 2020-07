Würzburg: Ferienfreizeit Sanderrasen mit begrenzter Teilnehmerzahl

Drei Wochen vor Beginn der Sommerferien steht fest: Die Ferienfreizeit der Stadt Würzburg am Sanderrasen kann trotz Corona stattfinden – allerdings gelten in diesem Jahr besondere Regeln. Weil Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden müssen, dürfen maximal 150 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren an der Freizeit teilnehmen. Sie müssen vorab online angemeldet werden. Das geht ab Mittwoch unter www.wuerzburg.de/sportfreizeit. Viele Vereine und Freizeiteinrichtungen haben trotz der aktuell schwierigen Situation ihre Unterstützung angeboten: So wird es neben den sportlichen Aktivitäten am Sanderrasen auch zusätzliche Events geben. Unter anderem einen Rundflug über Würzburg, außerdem einen Besuch im Walderlebniszentrum, Reiten beim Reit- und Fahrsportverein und auch eine Kajaktour auf dem Main.