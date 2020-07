Die Corona-Krise hat den Tourismus in Würzburg schwer getroffen – das geht aus dem aktuellen Halbjahresbericht des CTW hervor, der am Dienstagnachmittag im Werkausschuss vorgestellt worden ist. Nach einer Berechnung dürfte der Umsatzausfall für die Monate März und April bei rund 110 Millionen Euro liegen. Die Übernachtungszahlen im Stadtgebiet brachen massiv ein: War es im März noch ein Minus von über 60 Prozent, stieg es am April auf rund 95 Prozent.