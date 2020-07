Würzburg: Überfall auf Handygeschäft

Einen schnellen Fahndungserfolg hat die Würzburger Polizei am Samstagnachmittag nach einem Raub in einem Handygeschäft gehabt. Drei Jugendliche hatten in dem Laden in der Plattnerstraße den Verkäufer bedroht. Als der zurückwich, schnappten sie sich zwei Iphones und rannten davon. Eine Polizeistreife verfolgte das Trio durch die Innenstadt. Schließlich bekamen die Beamten den Hinweis einer Zeugin, dass die Jugendlichen in einem Auto mit rumänischer Zulassung geflüchtet waren. An der Auffahrt Heidingsfeld zur A 3 konnte eine Streife der Polizei das Fahrzeug stoppen. Die drei Jugendlichen und der 28-jährige Fahrer wurden vorläufig festgenommen. Die 14- und 15-Jährigen wurden ihren Eltern übergeben, der Fahrer aus Duisburg kam wegen des Verdachts des schweren Raubes in die JVA.