In einer Schreinerei im Lohrer Ortsteil Pflochsbach hat es am Montagabend gebrannt. Das Feuer war gegen 19.50 Uhr gemeldet worden. Es war im Eingangsbereich der alten Schreinerei ausgebrochen und wurde von den Besitzern frühzeitig entdeckt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und konnte ein größeres Feuer verhindern. Verletzt wurde niemand. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Weitere Bilder zur Meldung: