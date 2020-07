Würzburg: Planungen für Kickers-Stadion kommen voran

Direkt nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga arbeiten die Würzburger Kickers an der Zukunft – ein wichtiges Thema ist dabei das Stadion. Die Planungen für einen Neubau kommen voran, heißt es von Stadt und Kickers. Einen Zeitplan könne man aber nicht nennen. Zuletzt gab es einen Runden Tisch zwischen Stadt und den Kickers. Jetzt wurde eine „Lenkungsgruppe Stadion“ eingerichtet. Derzeit würden noch Gutachten erstellt, die sich vor allem mit dem Schallschutz und dem Wasser am Dallenberg beschäftigen. Die Stadt und die Kickers suchen derzeit einen Standort für ein neues Stadion. Dabei wird auch geprüft ob ein Neubau am bisherigen Standort am Dallenberg möglich ist – das wäre dem Club die liebste Lösung. Allerdings gibt es dort Ärger wegen Lärm mit Anwohnern und das Wasserschutzgebiet dort würde Bauarbeiten auch massiv erschweren. In der Prüfung sind aber auch vier weitere potenzielle Stadion-Standorte. Zwei davon befinden sich nahe IKEA, die anderen sind am Alten Hafen und an der Y-Spange.