Würzburg: Misstöne vor ÖPNV-Ausschuss-Sitzung

Wie soll der ÖPNV im Raum Würzburg künftig aussehen – darüber sprechen am kommenden Donnerstag Stadt und Landkreis in der Ausschuss-Sitzung „stadt.land.wue“. Bereits im Vorfeld gibt es unterschiedliche Ansichten über das Thema: Laut einem Antrag mehrerer Fraktionen – unter anderem von den Grünen aus Stadt und Landkreis sowie der CSU Würzburg Stadt – sollen die Buslinien aus dem Landkreis an der Stadtgrenze enden. An diesen drei Stellen in der Sanderau und der Zellerau könnten Pendler in die Straßenbahn umsteigen. Das würde unter anderem zu deutlich weniger Abgasen und Lärm im Stadtgebiet führen. Die Landkreis CSU lehnt diese Pläne ab: Die Umsteige-Haltestellen hätten für die Bürger aus dem Umkreis einen gravierenden Nachteil: Sie wären auf ihrem Weg in die Stadt deutlich länger als bislang unterwegs.