Würzburg: 1. Jahr nach Volksbegehren zieht BN Bilanz

Ein Jahr nach dem Volksbegehren Artenvielfalt zieht der Bund Naturschutz in Würzburg Bilanz. Laut Geschäftsführer Steffen Jodl sei insgesamt eine deutliche Verbesserung in der Natur sichtbar. So entstünden beispielsweise Pufferstreifen entlang von Fließgewässern, auch die Böschungsstreifen entlang von Wegen und Straßen würden deutlich länger nicht gemäht werden. Durch die Maßnahmen könnten sich Biotope besser vernetzen und besser Lebensräume für Insekten entstehen. Deutlichen Handlungsbedarf sieht Jodl allerdings noch bei den Streuobstflächen. Die Auflagen für die Schutzwürdigkeit dieser Wiesen seien für die meisten Streuobstwiesen in der Region deutlich zu hoch. Deswegen würde nach wie vor in diese Flächen zu häufig eingegriffen. Als Beispiel nannte Jodl eine Obstwiese in Thüngersheim die im letzten Jahr für ein Baugebiet gerodet wurde. Auch im Bereich Pestizid-Einsatz in der Landwirtschaft müsse noch mehr getan. Grundsätzlich war das Volksbegehren und die anschließenden Maßnahmen um die Biodiversität zu verbessern ein Schritt in die Richtige Richtung gewesen. Es reiche jedoch nicht aus die Welt zu retten, so Jodl weiter.