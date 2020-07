Güntersleben: Reifenschlitzer sticht 15 mal zu

Ein Reifenschlitzer hat in Güntersleben in der Nacht zum Montag mehrere Fahrzeuge beschädigt. Der Unbekannte hatte auf dem Parkplatz der Festhalle an sechs Sprintern insgesamt 15 Reifen zerstochen. Die Polizei geht von einer gezielten Attacke gegen einen Versanddienstleister aus. Andere Fahrzeuge, die auf dem Platz geparkt waren, blieben von dem Vandalen verschont. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Würzburg-Land unter 0931-457-1630 entgegen. Vor kurzem hatte es in Würzburg in der Leistenstraße einen ähnlichen Fall gegeben. Dort hatte ein Unbekannter auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers an 45 Fahrzeuge die Reifen zerstochen.