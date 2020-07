Mainfranken: Lokalradio legt an Reichweite zu

Das Lokalradio in Mainfranken legt an Reichweite zu. Das Funkhaus Würzburg freut sich mit seinen Sendern Radio Gong und Radio Charivari über einen Zuwachs von 6.000 Hörern in der durchschnittlichen Stunde. Diese Zahlen aus der Funkanalyse Bayern wurden am Dienstag bekanntgegeben. Dabei baut Radio Gong seine Führungsposition als erfolgreichstes Lokalradio in Mainfranken aus. So schalten beispielsweise an einem durchschnittlichen Tag ab sechs Uhr morgens bereits 40.000 Menschen auf die 106,9 Radio Gong. Mit einer Tagesreichweite von 34% ist Radio Gong bei den unter 40-jährigen meistgehörter Sender im Sendegebiet noch vor den Öffentlich-rechtlichen und Landesweiten Sendern. Insgesamt hören jeden Tag 150.000 Menschen die Programme von Radio Gong und Radio Charivari.