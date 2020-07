Mainfranken: VVM gibt MWSt-Senkung nicht direkt an Kunden weiter

Die Mehrwertsteuersenkung kommt den Kunden im Verkehrsverbund Mainfranken nur indirekt zugute. Wie das Unternehmen auf Nachfrage mitgeteilt hat, gibt es aktuell keine Preissenkungen. Es sei zu teuer, Automaten oder Fahrscheindrucker für ein halbes Jahr umzurüsten. Allerdings investiert der VVM das eingesparte Geld in Hygienemaßnahmen wie etwa Desinfektionsmittel oder kürzere Reinigungsintervalle der Busse und Straßenbahnen. Zum ersten August sind allerdings Preissenkungen in ganz Mainfranken geplant. So sollen unter anderem Sechser-, Tages- und Einzelkarten billiger werden. Zudem will die VVM auch das 365-Euro-Ticket für Schüler und Azubis einführen. Die Tarife im VVM werden standardmäßig zum 1. August angepasst.