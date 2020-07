Mainfranken: Wegen Kaufprämie - große Nachfrage nach E-Autos

Ab heute gilt die höhere Kaufprämie für Elektroautos - rückwirkend für Käufe ab dem 3. Juni. Diese Prämie kann aus bis zu 6.000 Euro vom Staat und einem Rabatt von bis zu 3.000 Euro beim Hersteller bestehen. Der Plan der Regierung, damit den Verkauf anzukurbeln, ist in Mainfranken aufgegangen: Die Nachfrage nach solchen Fahrzeugen ist hier in der Region seit der Einführung der Prämie deutlich angestiegen. Das zeigt eine Umfrage unserer Redaktion in mehreren Autohäusern. Der Wegfall der Mehrwertsteuer seit 1. Juli hat demnach sein Übriges beigetragen. So haben die Händler in den vergangenen Wochen teilweise bis zu 100 Prozent mehr E-Autos verkauft als davor. In Einzelfällen mussten Autohäuser bei neuen Bestellungen lange Lieferzeiten einplanen, teilweise gab es auch Bestellstopps. Im Gegensatz zum sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach E-Autos wurden Plug-in-Hybride nicht wesentlich mehr nachgefragt als vor Einführung der Prämie. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes waren zu Beginn des Jahres in Unterfranken rund 2.900 Elektroautos zugelassen, davon rund 400 im Landkreis Würzburg und jeweils rund 200 in den Landkreisen Main-Spessart und Kitzingen. Experten gehen davon aus, dass sich diese Zahlen zum 1. Januar 2021 zwar erhöhen werden. Wegen der teilweise langen Lieferzeiten der jetzt bestellten Fahrzeuge von bis zu einem Jahr könnten die endgültigen Zahlen allerdings erst zu Beginn des Jahres 2022 feststehen.