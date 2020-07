Mainfranken: Wegen Corona - ab jetzt Überbrückungshilfen vom Bund

Weil viele Unternehmen und Freiberufler durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, greift das Wirtschaftsministerium ihnen jetzt unter die Arme. Am Mittwoch geht ein Portal online, auf dem Firmen und Freiberufler aus Bayern dann ab Mitte Juli Anträge auf Überbrückungshilfen stellen können. Nach Angaben der IHK Würzburg-Schweinfurt könnten allein in Mainfranken bis zu 650 Millionen Euro ausgeschüttet werden. Rund 100.000 Gewerbetreiber und Freiberufler gibt es demnach hier in der Region. Von ihnen können diejenigen einen Antrag stellen, deren Umsatz in den Monaten April und Mai im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mindestens 60 Prozent eingebrochen ist. Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten bekommen maximal 9.000 Euro für drei Monate. Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten erhalten für drei Monate maximal 15.000 Euro. Die höchstmögliche Summe für diesen Zeitraum beträgt bei entsprechender Mitarbeiterzahl 150.000 Euro. Die Anträge können die Unternehmen und Freiberufler nicht selbstständig stellen. Sie müssen einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Buchprüfer beauftragen, der die Überbrückungshilfe dann online beantragt. Diese Anträge müssen bis spätestens Ende August gestellt werden.