Ochsenfurt: Christoph 18 bleibt ein „Gelber Engel“

Der Rettungshubschrauber Christoph 18 aus Ochsenfurt bleibt weiter ein „Gelber Engel“. Der ADAC darf die Hubschrauber-Station an der Main-Klinik weitere fünf Jahre betreiben. Der entsprechende Vertrag ist am Dienstagnachmittag in Ochsenfurt unterzeichnet worden. „Wir gratulieren der ADAC Luftrettung und freuen uns, ein erfahrenes Luftrettungsdienst-unternehmen beauftragen zu können“, sagte die Vorsitzende des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feueralarmierung Würzburg, stellvertretende Landrätin Christine Haupt-Kreutzer. Christoph 18 fliegt rund 2.000 Einsätze im Jahr – das sind die meisten in Bayern, noch vor München. Auch bundesweit fliegt der Ochsenfurter Rettungshubschrauber mit die meisten Einsätze der ADAC-Flotte. Die Luftrettungsstationen in Deutschland werden regelmäßig unter den unterschiedlichen Betreibern ausgeschrieben. Neben dem ADAC flogen aus Ochsenfurt schon Hubschrauber des Bundesinnenministeriums und der Deutschen Rettungsflugwacht.