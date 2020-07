Würzburg: Corona-Studie an der Uniklinik

Wie stark ist Würzburg mit Corona durchdrungen? Wie hat sich das Virus verbreitet, wer trägt bereits Antikörper in sich? Diese Fragen soll eine neue Studie zum Coronavirus der Universität in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Herzinsuffizienz in Würzburg klären. Zwei Jahre lang werden die Probanden auf Covid-Infektionen und auf Antikörper getestet. Das Besondere: Alle 5000 Probanden sind bereits Teil einer anderen Studie zur Herzinsuffizienz. Die Teilnehmer sind zwischen 30 und 79 Jahre alt und repräsentieren die Würzburger Bevölkerung. Erste Ergebnisse sollen bereits nach Abschluss der ersten Untersuchungswelle bis Mitte September vorliegen.