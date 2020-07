Würzburg: Stadt beteiligt sich an „Mayors for peace“

Gedenken an Atombomben-Abwürfe. Die Stadt Würzburg setzt aktuell ein Zeichen für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen: Im Rahmen des weltweiten Städtebündnisses „Bürgermeister für den Frieden“ (Mayors for Peace) wurde jetzt im Innenhof des Rathaus eine Flagge gehisst. Mit der Aktion setzen sich die Bürgermeister in diesem Jahr insbesondere für die Verlängerung des New-Start-Vertrages ein. Dieser ist ein Abrüstungsabkommen zwischen Russland und den USA zur Reduzierung strategischer Trägersysteme für Nuklearwaffen. Der Vertrag läuft im Februar 2021 aus. Am 6. und 9. August jähren sich zum 75. Mal die Atombombenabwürfe auf die Städte Hiroshima und Nagasaki.