Lohr / Aschaffenburg: Lange Haftstrafe für Bankräuber

Das Landgericht in Aschaffenburg hat am Mittwoch einen 57 Jahre alten Bankräuber für mehr als neun Jahre hinter Gitter geschickt. Der Mann hatte gestanden, Ende Juni 2019 eine Bank in Lohr überfallen zu haben, wenige Monate später raubte er eine Bank in Klingenberg aus. Kurz nach dieser zweiten Tat wurde er im Raum Kaiserslautern verhaftet. Die Überfälle hatte er nach seinen eigenen Worten begangen, um seinen Kokainkonsum zu finanzieren. Verraten hatten den Mann wohl unter anderem sein Dialekt, den die Zeugen bei den Überfällen gehört hatten.