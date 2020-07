Würzburg: Tödlicher Schuss auf Polizeischüler vor Gericht

Vor mehr als einem Jahr hatte der tödliche Schuss auf einen Polizeischüler in Würzburg die Region erschüttert. Am kommenden Dienstag nun wird der Fall vor Gericht verhandelt. Angeklagt ist der Stubenkamerad des Opfers wegen fahrlässiger Tötung. Der Schuss hatte sich auf der Stube der Beiden gelöst. Der Angeklagte habe dabei in mehrfacher Hinsicht versagt: So habe er seine Waffe bei Dienstende nicht richtig entladen und sei vor Dienstantritt auch davon ausgegangen dass sie entladen ist. Zudem habe er gegen den Grundsatz verstoßen, auch eine entladene Waffe wie eine scharfe zu behandeln.