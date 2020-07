In Würzburg gehen die ersten Elektrobusse auf die Straße. Ab Mitte des Monats werden sie auf den Strecken von der Innenstadt ins Frauenland und nach Heidingsfeld eingesetzt. Die zwei Busse haben jeweils fast 70 Steh- und Sitzplätze. Sie wurden am Mittwochnachmittag offiziell vorgestellt. Mit an Bord bei der Testfahrt war auch ein sichtlich begeisterter OB Christian Schuchardt. Mit ihnen beginnt schrittweise die Umrüstung der WVV-Flotte auf Elektrofahrzeuge.

Weitere Bilder zur Meldung: