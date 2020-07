Es gibt wieder neue Corona-Fälle in der Region. Seit Montag sind in Stadt und Landkreis Würzburg drei neue Infektionen dazugekommen. Die Zahlen hat das Gesundheitsamt am Mittwoch veröffentlich. Insgesamt sind damit derzeit 12 Menschen im Raum Würzburg an Corona erkrankt, 49 Personen befinden sich in Quarantäne. Aus den Landkreisen Main-Spessart und Kitzingen ist weiter je ein akuter Corona-Fall gemeldet.