Lohr: Ergebnisse der Bürgerbefragung online

Im Mai hatten die Bürger von Lohr die Möglichkeit, sich zu Themen rund um die Innenstadt, Veranstaltungen und touristische Aktivitäten zu äußern. Jetzt hat das Stadtmarketing die Ergebnisse der Bürgerbefragung ausgewertet. Sie sind ab Donnerstag auf der Homepage der Stadt einsehbar. Neben den Einwohnern von Lohr durften auch Menschen an der Umfrage teilnehmen, die in der Stadt arbeiten. Insgesamt machten mehr als 360 Personen mit. Eines der Ergebnisse: Die Lohrer Innenstadt ist sehr beliebt. 72 Prozent der Umfrage-Teilnehmer erklärten, mindestens einmal pro Woche in die Innenstadt zu gehen. Diese Besuche finden demnach sehr gezielt statt – und teilweise besteht noch Handlungsbedarf, zum Beispiel in Sachen Einzelhandel und dem Freizeitangebot besonders für Familien und junge Erwachsene. Alle Ergebnisse gibt’s unter diesem Link: https://www.lohr.de/citymanagement.

